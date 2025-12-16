Orme di dinosauri nel parco dello Stelvio, il paleontologo: “I più grandi raggiungevano i 10 metri”

Eccezionale ritrovamento di migliaia di orme di dinosauri a Valdidentro, tra Livigno e Bormio, nella Valle di Fraele – nel Parco Nazionale dello Stelvio – una delle zone coinvolte nei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026. Le tracce, le prime rinvenute in Lombardia, risalgono all’epoca del Triassico superiore (210 milioni di anni fa). “I dinosauri erano bipedi, con colli lunghi e testa piccola. Erano erbivori e camminavano in grandi branchi come testimoniano le orme appena scoperte. I più grandi raggiungevano i 10 metri di lunghezza e il peso di 4 tonnellate”, racconta Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano.