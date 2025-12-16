Messico, scoppia rissa nel Congresso: deputate si prendono per i capelli

Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull’abolizione dell’agenzia per la trasparenza.

Il video della camera mostra alcune delle deputate che si spintonano, urlano e si tirano i capelli sul podio davanti alla camera.

La disputa è scoppiata durante la discussione di una proposta per eliminare l’agenzia per la trasparenza della città e sostituirla con un nuovo organismo di controllo. Lo scontro ha portato a una sospensione temporanea della seduta. L’opposizione ha abbandonato l’aula mentre la coalizione di governo ha approvato le riforme in loro assenza.