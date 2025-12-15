Milano, Sala: "Faremo ricorso contro condanna a risarcimento danni movida"

“Faremo ricorso senz’altro”: così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla recente sentenza che ha condannato il Comune a risarcire i cittadini per i danni derivanti dall’inquinamento acustico dovuto alla movida nel quartiere Lazzaretto-Melzo. Le parole del primo cittadino a margine del Cda del Teatro alla Scala. “È chiaro – continua Sala – che è una sentenza preoccupante perché io capisco i cittadini, ma d’altro canto per noi non è semplice fare rispettare i comportamenti su una città grande e importante. Ho condiviso il mio pensiero con gli altri sindaci delle grandi città che sono preoccupatissimi, perché ovviamente la vita notturna in tante città è diventata negli anni un elemento quasi caratterizzante. Che noi si paghi le conseguenze di tutto questo ci mette in difficoltà. Ci muoveremo anche a livello di Anci perché obiettivamente è un problema”