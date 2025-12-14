Usa, Trump in campo per il match di football tra Esercito e Marina

Donald Trump ha lanciato la moneta per l’annuale match di football collegiale tra Esercito e Marina, disputato quest’anno all’M&T Bank Stadium di Baltimora. Il presidente degli Stati Uniti è sceso in campo nel bel mezzo di un’esibizione di paracadutismo pre-partita e poi si è fermato sulla linea delle 25 yard per l’inno nazionale. Si è recato a centrocampo e ha salutato anche il quarterback Blake Horvath e il difensore Landon Robinson. L’incontro, giunto alla sua 126a edizione, rappresenta una delle rivalità più famose dello sport universitario americano.