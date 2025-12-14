Fano, morti due paracadutisti durante lancio: il luogo della tragedia

Questa mattina dopo le 11.30 sono precipitate due persone all’aeroporto di Fano (Pesaro e Urbino) appena partite in volo con il paracadute. Il fatto, come apprende LaPresse da fonti sul posto, è avvenuto nell’area della scuola di paracadutismo. I due si sarebbero attorcigliati in volo precipitando poi a terra, si apprende dalle stesse fonti che hanno visto la scena e sentito il forte rumore della caduta a terra. Si chiamavano Ermes Zampa, 70 anni di Fano, e Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini ma originaria del Brasile, i due paracadutisti morti. I due vengono ricordati dalle persone presenti come paracaduti esperti, fatale il fatto di essersi toccati durante il volo. Infatti i due paracadute si sono attorcigliati causando la caduta a picco a circa 50 metri di altezza. Ora i carabinieri e la sostituta procuratrice pesarese, Maria Letizia Fucci stanno indagando per ricostruire la dinamica.