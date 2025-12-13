Francia, lupo diventa vegano: lo spot di Intermarché commuove i francesi ed è virale in tutto il mondo

(LaPresse) La pubblicità natalizia di un supermercato in Francia, Intermarché, sta facendo qualcosa che la maggior parte dei marchi globali può solo sognare: entrare in profonda connessione con milioni di persone in tutto il mondo, senza un solo fotogramma di IA generativa. Il filmato di due minuti e mezzo, “Le mal aimé”, realizzato per Intermarché, racconta una storia semplice ma potente: un lupo solitario, temuto ed evitato dagli altri animali della foresta, decide di cambiare. Invece di cacciare, impara a cucinare le verdure e porta un piatto fatto in casa a una festa di Natale, guadagnandosi gradualmente l’amicizia e l’accettazione. A pochi giorni dal suo debutto a dicembre, ha totalizzato milioni di visualizzazioni online, ispirando fan art, elogi internazionali e post emozionanti da parte degli spettatori che affermano che il viaggio del lupo rispecchia le loro stesse difficoltà nell’integrarsi.