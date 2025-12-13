Caso Epstein, Trump: "Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque"

(LaPresse) Le foto “non le ho viste, ma tutti conoscevano quest’uomo. Era dappertutto a Palm Beach. Ha foto con tutti. Ci sono centinaia e centinaia di persone che hanno foto con lui. Quindi, non è un problema. Non ne so nulla”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa, a proposito della diffusione di decine di nuove immagini del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, in alcune delle quali c’è anche il tycoon o il suo nome.