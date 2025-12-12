Parigi, attivisti di Greenpeace all’Arco di Trionfo: la piazza diventa arancione

Gli attivisti di Greenpeace hanno sparso vernice arancione su Place de l’Etoile a Parigi nel decimo anniversario dell’accordo sul clima di Parigi del 2015. I manifestanti hanno affermato che l’azione mirava a “sensibilizzare sulla persistente invisibilità delle popolazioni più colpite dalla crisi climatica”. La rotonda parigina dove si trova l‘Arco di Trionfo era ricoperta di vernice arancione mentre le auto passavano normalmente. Il 12 dicembre segna il decimo anniversario della firma dell’accordo sul clima di Parigi del 2015. L’obiettivo principale è quello di evitare che le temperature globali a lungo termine aumentino di 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) rispetto al periodo preindustriale e se non addirittura ben al di sotto di 2 gradi Celsius (3,6 gradi), riducendo drasticamente le emissioni di carbone, petrolio e gas che riscaldano il pianeta.