Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione

(LaPresse) Gli astronauti a bordo della stazione spaziale cinese hanno effettuato una passeggiata spaziale per svolgere una serie di lavori all’esterno della struttura. In un video diffuso dall’emittente statale CCTV, due membri dell’equipaggio dello Shenzhou-21 sono usciti da una porta della stazione prima di iniziare le operazioni, mentre gli altri astronauti a bordo e il personale di terra a Pechino monitoravano ogni fase. Si tratta della prima passeggiata spaziale per questo equipaggio, durante la quale sono state eseguite ispezioni della stazione, installati dispositivi di protezione e fotografate parti danneggiate. Tra gli interventi, è stata rilevata una piccola crepa su una capsula di ritorno, probabilmente causata dall’impatto con detriti spaziali il mese scorso, sottolineando l’importanza delle attività di manutenzione nello spazio.