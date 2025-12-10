Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas

(LaPresse) L’esercito israeliano ha portato i giornalisti a Rafah, all’estremità meridionale di Gaza, città conquistata lo scorso anno e in gran parte distrutta. La visita avviene mentre la tregua tra Israele e Hamas, in vigore da due mesi, entra in una fase delicata. Israele ha vietato ai giornalisti internazionali l’accesso a Gaza dall’inizio del conflitto, più di due anni fa, consentendo solo rare visite brevi e supervisionate dall’esercito, come quella di lunedì. Durante la visita, i soldati hanno mostrato un tunnel definito una delle vie sotterranee più complesse e strategiche di Hamas, collegamento tra diverse città del territorio conteso e utilizzato dai comandanti del gruppo armato. Uno dopo l’altro, i soldati israeliani si sono addentrati attraverso l’ingresso stretto di un tunnel nel sud di Gaza. All’interno del corridoio buio, alcuni hanno piegato la testa per non urtare il soffitto basso, facendo attenzione a dove mettevano i piedi tra cemento frastagliato, bottiglie di plastica schiacciate e materassi laceri.