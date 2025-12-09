Accesso Archivi

martedì 9 dicembre 2025

Manovra, Tajani: "Su contenuti tutti d'accordo, atteso maxiemendamento"

Sui contenuti siamo tutti d’accordo, bisogna aspettare poi il maxiemendamento del governo, appena sarà pronto verrà approvato poi si andrà in aula”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Confesercenti a Roma, rispondendo a una domanda sulla manovra. Sulle banche ha poi aggiunto: “Mi pare che si sia arrivati a un accordo, l’orientamento è arrivare finalmente a un punto di incontro, e mi pare che l’accordo sia stato fatto”, specificando inoltre che “non servirà” un altro vertice sulla legge di bilancio.