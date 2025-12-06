Reggio Calabria, ferisce amico con colpo di pistola accidentale: arrestato

A Bagnara Calabra, nel Reggino, un giovane è stato gravemente ferito al volto da un colpo di pistola esploso accidentalmente da un amico mentre quest’ultimo gli mostrava l’arma. Inizialmente, la vittima ha cercato di nascondere l’incidente, dicendo di essere caduto, ma, portato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, i sanitari hanno effettuato approfonditi esami diagnostici, trovando un proiettile conficcato nella zona cervicale. Ora il giovane è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. I Carabinieri, dopo aver avviato le indagini, hanno perquisito la casa dell’amico, trovando una pistola con matricola abrasa e munizioni illegali. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione di munizioni e lesioni personali gravissime.