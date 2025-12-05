Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: "È un bel giorno, ci siamo svegliati con il sorriso"

“È un bel giorno. Oggi ci siamo risvegliati con il sorriso, come ha detto ieri mio padre è un regalo di Natale anticipato”: così – a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele – Vladimir Tramacere, commenta a caldo il ritrovamento nella serata di giovedì della sorella Tatiana, viva nella mansarda dell’amico Dragos, dopo che si era diffusa la falsa notizia della morte della giovane. “Mia sorella sta riposando, sta bene, ha bisogno della vicinanza della famiglia”, ha aggiunto, “Volevo in primis ringraziare il Comando della stazione dei Carabinieri di Nardò, hanno lavorato senza sosta come se stessero cercando la loro figlia. Un ringraziamento anche alla popolazione di Nardò che non ci ha mai abbandonato. Siamo una piccola comunità, in questi momenti ci stringiamo tutti”. Altre clip disponibili su www.raiplay.it