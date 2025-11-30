Indonesia, inondazioni e frane: le immagini dall'alto della devastazione

I soccorritori in Indonesia stanno continuando gli sforzi per raggiungere le aree colpite da inondazioni e frane che hanno ucciso 316 persone, e si prevede che il numero aumenterà man mano che verranno recuperati ulteriori corpi. Nella provincia di Aceh domenica gli aiuti e le attrezzature sono stati consegnati tramite elicottero. Un video diffuso dalla National Disaster Mitigation Agency mostra riprese aeree del distretto di Aceh Tamiang, dove interi quartieri sono sommersi da una vasta distesa di acqua marrone. Le strade che un tempo erano trafficate, ora assomigliano a canali, intasati da veicoli incagliati e alberi sradicati.