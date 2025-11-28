Sumatra, inondazioni e frane causano decine di vittime: le immagini dall'alto

A Sumatra, isola dell’Indonesia, inondazioni e frane hanno causato 82 vittime e decine di dispersi. Secondo l’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, un ciclone tropicale colpirà la nazione del Sud-Est asiatico per diversi giorni. Martedì le piogge monsoniche hanno causato lo straripamento dei fiumi nella provincia di Sumatra Settentrionale. Il diluvio ha devastato i villaggi di montagna, spazzando via persone e sommergendo più di 3.200 case ed edifici, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Circa 3.000 famiglie sfollate sono fuggite nei rifugi governativi. In altre province dell’isola, Aceh e Sumatra Occidentale, migliaia di case sono state allagate, molte fino al tetto, secondo quanto riferito dall’agenzia. Il bilancio delle vittime nella provincia di Sumatra Settentrionale è salito a 55, mentre le squadre di soccorso lottano per raggiungere le zone colpite in 12 città e distretti della provincia.