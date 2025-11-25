Usa, il tacchino graziato da Trump per il Ringraziamento "irrompe" in sala stampa: le immagini

Uno dei due tacchini che il presidente Donald Trump grazierà è apparso nella sala briefing prima della cerimonia al Rose Garden. L’uccello da 50 libbre di nome Waddle dondolava vicino al podio dove l’addetta stampa Karoline Leavitt di solito si rivolge ai giornalisti. Trump prevede di concedere la grazia cerimoniale a due tacchini, e di volare martedì nel suo resort privato in Florida per celebrare il Ringraziamento. Waddle e Gobble, i due uccelli che verranno risparmiati dalla tavola, hanno goduto di una sistemazione in hotel di lusso prima della loro visita alla Casa Bianca. La grazia per il tacchino è una tradizione presidenziale che risale a molti anni fa. Tuttavia, il Ringraziamento potrebbe non fornire a Trump molta tregua politica dopo che i democratici hanno ottenuto ampie vittorie nel New Jersey, in Virginia e altrove all’inizio di questo mese. Alcune ricerche indicano che i pasti festivi potrebbero costare di più quest’anno, nonostante il presidente abbia insistito diversamente, a testimonianza della persistente frustrazione per i prezzi elevati.