Inghilterra, da piccola bottega di strada a miglior panetteria del regno: la favola della Steele's Bakery

Una deliziosa selezione di prelibatezze è in offerta qui alla Steele’s Family Bakery, appena incoronata la migliore panetteria di Inghilterra. La panetteria è aperta solo da un anno e nessuno nella famiglia Steele aveva precedenti esperienze di panificazione professionale. Ma ora gli affari vanno a gonfie vele e si preparano dolci e prodotti da forno a tutte le ore per stare al passo con la domanda. “Di solito verso le quattro del mattino inizio a fare i pasticci di maiale, cose del genere, poi alle quattro e mezza entrano mia mamma e mia sorella, iniziano a fare le loro torte, i brownies“, spiega Joe Steele, un ex macellaio. La varietà dei loro prodotti è stata un successo tra i clienti. Per gli Steele, il successo è dolce, soprattutto per chi ha origini così umili. Il loro viaggio nel settore della panificazione è iniziato nel 2023: gli Steele allevavano polli e hanno iniziato a mettere le uova in eccesso in una scatola fuori casa, vendendole in cambio di offerte libere. Presto hanno iniziato ad aggiungere dolcetti al forno e la piccola bottega si è trasferita in un negozio lungo la strada, riscuotendo un successo immediato. La panetteria si trova nel paese di Church Stretton, a circa un’ora di distanza da Birmingham.