Gli auguri di Cirielli a Fico: "In bocca al lupo di cuore nell'interesse della Campania"

“Amo la mia terra, c’è un nuovo presidente al quale rivolgo un augurio non solo di forma ma di sostanza. Un in bocca al lupo di cuore nell’interesse della Campania. Ringrazio le centinaia di migliaia di cittadini che ci hanno votato ma prendiamo atto che per la maggioranza le cose vanno bene e la coalizione uscente deve continuare a governare”. Queste le parole di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania nel corso di dichiarazioni a margine con la stampa nel suo comitato elettorale. “Il centrodestra ha raddoppiato il consenso, ripartiamo da qui”, ha aggiunto.