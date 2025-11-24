Cuba, un mese dopo il passaggio dell'uragano Melissa: ancora migliaia gli sfollati

A quasi un mese dal passaggio dell’uragano Melissa, uno dei più violenti uragani atlantici della storia, che ha devastato la regione orientale dell’isola di Cuba, migliaia di cubani rimangono senza elettricità, acqua o un riparo adeguato. L’ONU ha riferito che più di 53.000 persone non sono state in grado di tornare alle loro case, tra cui 7.500 che vivono in rifugi ufficiali. Secondo un rapporto pubblicato il 10 novembre sul quotidiano ufficiale Granma, più di 2.300 persone sono state evacuate dalla zona del Río Cauto e più di 750 sono state ospitate in case private. Molti degli abitanti della città vivevano lungo il fiume e hanno perso le loro case dopo che Melissa ha attraversato la parte orientale di Cuba, costringendo le dighe vicine a rilasciare enormi quantità d’acqua. Materassi, elettrodomestici, vestiti, cibo, mobili e altri oggetti personali bagnati rimangono sparsi fuori dalle case. Nel comune costiero meridionale di Guamá, diverse città sono ancora sconvolte dalla tempesta.