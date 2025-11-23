Violenza donne, a Roma la maratona "Corri Libera": le parole dei ministri presenti

Corri Libera, la maratona promossa dai ministeri delle Pari opportunità, Scuola e Sport, si è tenuta questa mattina a Roma, sui due percorsi di 5 chilometri: uno competitivo e uno aperto agli amatori. Tra loro anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Questa è una corsa che non finisce oggi, l’ho detto già altre volte presentando proprio “Corri Libera”. Il traguardo finale sarà quando il rispetto avrà il sopravvento, rispetto alla violenza che si accanisce contro le donne. E’ una società che evidentemente deve riacquisire il senso della vita. Questa è una testimonianza attiva, concreta”.

Presente anche Valditara: “Il mio auspicio è che almeno in questi giorni non ci siano polemiche, non ci siano divisioni, ma ci si unisca per combattere questo triste, tremendo fenomeno della violenza contro le donne e ovviamente dei femminicidi”. Ad affiancare le tante donne, ragazze presenti anche la ministra Roccella che è tornata sul tema dell’ educazione all’affettività nelle scuole: “L’educazione all’affettività ovviamente non può che cominciare in famiglia. Noi dobbiamo dare alle famiglie gli strumenti per rafforzarle, non espropriarle nei propri compiti. La comunità educante si crea intorno alla famiglia, nell’alleanza scuola-famiglia, non separando le cose”.