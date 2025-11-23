Lisbona, l'accensione delle luci di Natale è un evento: le immagini della folla in piazza

Lisbona ha dato il benvenuto all’inizio delle festività natalizie con l’accensione dell’albero di Natale della città e delle decorazioni esposte in tutto il centro, sabato sera. Quest’anno la capitale del Portogallo sfoggerà un totale di 1.050 luci con oltre 5.000 decorazioni. La cerimonia alla Praça do Comércio ha visto il conto alla rovescia della folla presente, fino all’accensione dell’illuminazione dell’ albero di Natale: un gigante alto 30 metri, la cui accensione è stata accompagnata da fuochi d’artificio.