Venezuela, Maduro invita gli studenti a manifestare per la pace

Venerdì il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha invitato gli studenti del Paese a promuovere la pace tra le crescenti tensioni tra Caracas e Washington. “La seconda missione che affido alle Brigate studentesche della pace del Venezuela è quella di connettersi con i movimenti studenteschi e gli studenti degli Stati Uniti e del Nord America e dire loro: basta con la guerra, no alla guerra. Il Venezuela vuole la pace“, ha detto alla folla di studenti nella capitale del Paese dopo che il governo ha convocato studenti di diversi stati per marciare a Caracas. La marcia ha coinciso anche con la Giornata nazionale degli studenti universitari.