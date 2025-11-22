Roma, furti Valentino-Vuitton: recuperati 400mila euro di prodotti

I Carabinieri della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Roma, finalizzati alla ricerca della refurtiva dei gravi episodi di furti avvenuti l’8 agosto 2025 a piazza Mignanelli, presso la boutique Valentino e il 17 novembre 2025 presso la boutique Louis Vuitton di via dei Condotti.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton dei 140 pezzi asportati nel furto del 17 novembre e 29 borse Valentino delle 74 rubate l’8 agosto scorso, per un valore complessivo di quasi 400mila euro, nonché abiti indossati al momento dei fatti e ripresi dai sistemi di video-sorveglianza, strumenti utilizzati per compiere i furti, una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, vari attrezzi da scasso, cellulari e altri strumenti informatici.