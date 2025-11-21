Tajani: "Balletto sul palco? Critiche puerili, la serietà la dimostriamo con i fatti"

(LaPresse) “Noi sappiamo sorridere perché abbiamo una visione della vita non colma di tristezza. Non è da qui che dipende la serietà. Sono critiche puerili. La serietà è un’altra cosa, sono i fatti concreti che continuiamo a portare avanti con l’azione di governo”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, ministro Affari Esteri, intervenuto a Napoli a margine di un’iniziativa promossa da Forza Italia sulla giustizia negata. “Ai campani dico di andare a votare per il cambiamento vero. Non esiste più il centro del centrosinistra ma solo la sinistra. I centristi hanno una casa pronta ad accoglierli e quella casa è Forza Italia” ha aggiunto il vicepremier.