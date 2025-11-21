Miss Universo 2025, la vincitrice è Fatima Boch

Fátima Bosch Fernández del Messico è stata incoronata venerdì Miss Universo 2025. Durante le finali le concorrenti sono state ridotte da oltre un centinaio fino a cinque. Le prove includevano una sfilata di costumi da bagno, una sfilata di abiti da sera e poi per le ultime cinque finaliste due domande ciascuno da parte della giuria. Quando Bosch è stata proclamata vincitrice, grandi applausi e urla si sono levate dal pubblico, con le bandiere del Messico sventolate da sostenitori. Parlando ai media dopo la finale, la nuova Miss Universo Bosch ha detto che vorrebbe essere ricordata come “una persona che ha cambiato un po’ il prototipo di quella che è una Miss Universo e una persona vera che dà il cuore”.