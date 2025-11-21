Cop30, incendio ai padiglioni in Brasile: evacuata l'area

Secondo quanto riferito dalle autorità, un incendio che si è propagato nei padiglioni utilizzati per i negoziati sul clima delle Nazioni Unite a Belem, in Brasile, ha causato l’evacuazione dell’area nel penultimo giorno della conferenza, ma nessuno è rimasto ferito.

Gli organizzatori hanno dichiarato che l’incendio è stato domato e non ha causato feriti.