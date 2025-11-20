Sicurezza, Conte: "Governo non può nascondersi dietro ai sindaci"

“Il Governo era ben consapevole che la competenza della sicurezza è del governo nazionale e ora non può nascondersi dietro il dito della sicurezza affidata ai sindaci e ai Comuni. Prenda quei soldi buttati per i centri abbandonati in Albania, riporti quelle centinaia di agenti qui perché abbiamo una scopertura di 25mila tra carabinieri e forze di polizia”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico in vista delle elezioni regionali in Campania del prossimo 23 e 24 novembre.