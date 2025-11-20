Ex Ilva, Schlein: "Urso deve farsi da parte e Meloni metterci la faccia"

“Il ministro Urso dovrebbe farsi da parte e Giorgia Meloni dovrebbe mettere la faccia, come piace dire a lei, su questa situazione che rischia di essere un disastro sociale”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico in vista delle regionali del 23 e 24 novembre, in merito alla situazione dell’ex Ilva. “Manca un piano industriale, manca un acquirente – ha aggiunto Schlein – nonostante le tante parole dette e poi non mantenute. C’è bisogno di serietà e di ritirare la proposta che è stata fatta dal governo, che è sostanzialmente una proposta di chiusura. I sindacati si stanno mobilitando, noi siamo vicini alla loro mobilitazione, a quella di lavoratrici e lavoratori che sono preoccupati per il proprio futuro. Bisogna che la politica trovi delle soluzioni e le soluzioni lì non possono che essere un intervento diretto dello Stato attraverso il coinvolgimento delle grandi partecipate pubbliche, in una missione che vuole da un lato avviare seriamente il percorso di decarbonizzazione necessario anche per tutelare la salute e l’ambiente, ma anche garantire la continuità produttiva e garantire l’occupazione e tutelare lavoratrici e lavoratori”.