Conte: "Manovra penalizza il Sud e i Ministeri"

“In questa manovra sono penalizzati i Ministeri. Quando andremo a vedere i tagli che si abbatteranno sui Ministeri significa che si cancelleranno tantissimi progetti”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5S, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico, in merito alla manovra di bilancio. “Sono penalizzati tutti i Comuni – ha aggiunto Conte – e ovviamente il Sud in particolare. Sul Sud non c’è assolutamente nulla, Decontribuzione Sud, una delle misure che ha consentito alle imprese del Sud di essere competitive perché prevede il taglio del costo del lavoro, va a morire. Hanno previsto una Zes (Zona economica speciale, ndr) ampliata senza adeguati finanziamenti e adesso stanno creando un dipartimento che sarà un carrozzone di burocrazia e ovviamente non ci sarà neppure questa agevolazione. Transizione 4.0 l’hanno distrutta per Transizione 5.0, quindi non c’è nulla per la competitività delle imprese. Nel frattempo sono arrivati i dazi, Meloni aveva promesso 25 miliardi lo scorso aprile, non se ne parla neanche più. Fanno addirittura promesse e non spiegano neppure perché non riescono a realizzarle. Siamo a questo livello“.