Opzione donna, Chiara Appendino a Montecitorio: “Sveglia Giorgia, il tempo è scaduto”

“Siamo arrivate qui da tutta l’Italia in rappresentanza di 10mila donne riunite dietro l’associazione “Opzione Donna”. Siamo tutte le donne che il governo Meloni vuole cancellare”. E’ l’allarme lanciato questa mattina davanti Montecitorio da Lucia Rispoli del “Movimento Opzione donna” che insieme ad altre donne provenienti da tutta Italia ha chiesto al governo Meloni la proroga della misura di flessibilità pensionistica oggi cancellata dalla manovra in via di discussione.

“Dopo tre anni di leggi di bilancio nelle quali ha stravolto le condizioni e i prerequisiti per accedere ad una misura anticipata di flessibilità – spiega – quest’anno l’unica opzione che ci ha lasciato è quella di essere cancellate. Opzione donna era l’unica misura di flessibilità contenuta nella legge Fornero e consentiva alle donne dopo 35 anni di contributi di poter acceder alla pensione. La Meloni nonostante le promesse in campagna elettorale, il sostegno alla nostra richiesta di proroga della misura?”. Con loro anche i parlamentari del Movimento cinque stelle, guidato da Chiara Appendino: “Dove è finita la Giorgia Meloni che era al loro fianco a sostegno di questa misura? – chiede Appendino dietro lo striscione “Sveglia Giorgia, il tempo è scaduto” – Noi non la dimentichiamo e siamo qui a suonargli la sveglia perché Opzione donna è un diritto di queste donne e lei è sparita insieme alla misura. Non è accettabile che questa misura essendo