Ucraina, raid russi nella notte fanno morti e feriti: le immagini dei soccorsi

In Ucraina, domenica notte i missili russi hanno ucciso tre persone e ferito altre 11 a Balakliya, nella regione di Kharkiv. Il capo dell’amministrazione regionale Oleh Syniehubov ha riferito che tra i feriti ci sono quattro ragazze di 12, 14, 15 e 17 anni. I missili hanno colpito grattacieli residenziali e veicoli parcheggiati nelle vicinanze, ha detto Syniehubov.

In altre zone, droni da combattimento russi hanno attaccato durante la notte la regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture energetiche e portuali di diverse città, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione Oleh Kiper. L’attacco ha provocato diversi incendi e danneggiato un numero imprecisato di imbarcazioni civili. Una persona è rimasta ferita negli attacchi, ha detto Kiper. L’aviazione ucraina afferma che la Russia ha lanciato due missili balistici Iskander-M e 128 droni da combattimento e esca in tutto il Paese durante la notte. Le difese aeree hanno abbattuto e disturbato 91 droni, mentre altri 32 hanno raggiunto i loro obiettivi.