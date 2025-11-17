New York, ferito in una sparatoria un giocatore dei Jets: le immagini della polizia

Il cornerback dei New York Jets Kris Boyd è rimasto gravemente ferito in una sparatoria nel centro di Manhattan. Il dipartimento di polizia di New York ha dichiarato che un uomo di 29 anni è stato colpito da un proiettile domenica mattina ed è stato trasportato in ospedale, dove versa in condizioni critiche ma stabili. Non sono stati effettuati arresti. Un portavoce dei Jets ha dichiarato che la squadra è “a conoscenza della situazione”. Boyd non ha giocato in questa stagione, la sua prima con i Jets, dopo essere stato inserito nella lista degli infortunati a fine stagione ad agosto.