Roma, corteo in auto di Fratelli d'Italia contro la mobilità sostenibile

Manifestazione in auto organizzata da Fratelli d’Italia a Roma contro le politiche di mobilità sostenibile del sindaco Roberto Gualtieri. La protesta, originariamente prevista come una sfilata di veicoli dall’Eur verso il nord della città, è stata bloccata dalla Questura ed è diventata un presidio statico. “Siamo contro le politiche sulla mobilità del sindaco – ha spiegato Marco Perissa, deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, tra gli organizzatori del corteo – perché sta conducendo una battaglia ideologica contro gli automobilisti”.