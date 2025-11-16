Papa Leone XIV, le immagini del pranzo per i poveri in Vaticano

Le immagini del pranzo ospitato da Papa Leone XIV domenica 16 novembre nell’Aula Paolo VI in Vaticano per circa 1.300 persone svantaggiate, in occasione del Giubileo dei Poveri. “Aiutaci tutti a camminare sempre uniti nel tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Buon pranzo e auguri!“, ha detto il Pontefice nel suo discorso prima del pranzo. Il menù prevedeva una porzione di lasagna di verdura come primo, seguita da una cotoletta con contorno di verdure e, al termine, un dolce. I poveri e le persone in difficoltà che hanno partecipato al pranzo sono assistiti da organizzazioni cattoliche e provengono da diversi contesti e paesi.