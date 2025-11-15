Papa Leone XIV incontra il mondo del cinema: "Potete promuovere dignità umana"

Le immagini dell’incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il mondo del cinema. Il Pontefice ha evidenziato nel suo discorso che il “buon cinema” può “salvaguardare e promuovere la dignità umana” e ha esortato: “Non abbiate paura del confronto con le ferite del mondo. La violenza, la povertà, l’esilio, la solitudine, le dipendenze, le guerre dimenticate sono ferite che chiedono di essere viste e raccontate. Il grande cinema non sfrutta il dolore: lo accompagna, lo indaga”. Tanti i protagonisti presenti in Vaticano: da Spike Lee a Cate Blanchett passando per Monica Bellucci e Maria Grazia Cucinotta e Dario Argento. Tutti emozionati e grati al Papa per le parole pronunciate. Spike Lee gli ha donato una maglia dei New York Knicks col numero 14 e la scritta Pope Leo.