New York, la Grande Mela è di pan di zenzero in una mostra natalizia

I tradizionali biscotti natalizi di pan di zenzero tornano a conquistare New York al Museum of the City of New York. Giunta alla sua quarta edizione, la mostra Gingerbread NYC: The Great New York City Bake-Off invita pasticceri professionisti e dilettanti dei cinque distretti della Grande Mela a ricreare i luoghi più iconici della città in versione commestibile. Tra le 21 creazioni di pan di zenzero esposte figurano l’impianto di trattamento delle acque reflue di Newtown Creek, la funivia di Roosevelt Island e un’opera ispirata a Broadway con personaggi dei musical ‘Hamilton’ e ‘Il Re Leone’. La mostra resterà aperta fino al 19 gennaio 2026.