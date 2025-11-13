Violenza donne, Schlein: “Ok bipartisan su 'consenso' è passo avanti. Ora anche obbligo su educazione sessuale a scuola"

“Un passo avanti culturale importantissimo perché finalmente entra nel nostro ordinamento il principio del libero consenso e si sancisce che ogni atto sessuale fatto senza il consenso è violenza e stupro”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine dell’evento “La realtà del lavoro oggi” alla Camera sull’emendamento al codice penale che introduce il consenso “libero e attuale” nel rapporto sessuale approvato da maggioranza e opposizione.

“È importantissima questa svolta e dimostra che su questo terreno maggioranza e opposizione possono anche trovare un terreno comune per fare un passo avanti insieme – ha continuato – Proseguiremo anche su altre cose perché l’abbiamo detto sempre: abbiamo votato insieme alla destra delle norme che hanno affinato la repressione, abbiamo fatto oggi un grande passo avanti culturale su una proposta del partito democratico sul libero consenso e vogliamo però poter arrivare a votare insieme anche delle norme necessarie sulla prevenzione. A partire dall’educazione alle differenze e alla sessualità che per noi deve essere obbligatoria in tutti i cicli scolastici. Solo sette paesi in Europa non hanno un’educazione sessuo-affettiva obbligatoria ed è importante agire in prevenzione a partire dalle scuole prima che le differenze diventino diseguaglianze che si radicano i pregiudizi sessisti che poi generano tanti danni alle donne e alle ragazze”.