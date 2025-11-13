Scandalo corruzione Ucraina, gli abitanti di Kiev: "In guerra dovremmo essere tutti uniti"

Sconcerto e rabbia tra gli abitanti di Kiev per l’ultimo scandalo corruzione che ha colpito i vertici del governo dell’Ucraina, in previsione di un altro inverno difficile. “In guerra dovremmo essere tutti uniti, invece succede il contrario”, dice un residente della capitale mentre una donna aggiunge : “Sensazione molto spiacevole per ciò che ci aspetta”. Martedì l’agenzia anticorruzione ucraina ha dichiarato di aver arrestato cinque persone e identificato altri sette sospetti nell’ambito di un’importante indagine sulla corruzione che coinvolge presunte tangenti per un valore di circa 100 milioni di dollari nel settore energetico.