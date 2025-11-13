Centri migranti Albania, Schlein: “Non funzionano, Meloni si prenda mezza responsabilità”

“Sui centri in Albania, Meloni dice che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Ognuno se le assumerà tranne lei, perché la colpa del fatto che hanno fallito e hanno costruito dei centri inumani illegali e peraltro rimasti vuoti è colpa della presidente del Consiglio. Che ogni tanto, dopo tre anni che governa, potrebbe prendersi mezza responsabilità”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine dell’evento “La realtà del lavoro oggi” alla Camera.

“Aveva detto «funzioneranno» e la realtà è che ancora adesso non funzionano, anzi hanno buttato 800 milioni degli italiani per fare delle prigioni vuote. Hanno impegnato esponenti delle forze dell’ordine, quando in tutta Italia le forze dell’ordine hanno problemi di organico, a proposito di sicurezza. Per fare cosa? Propaganda inutile e inefficace sulla pelle delle persone più fragili. Non serviva un genio per leggere le norme europee e quelle nazionali. A un certo punto, a ottobre di qualche anno fa, una sentenza della Corte Europea aveva già chiarito che questi centri non avrebbero funzionato, perché contrastano con il diritto europeo. Quando noi l’abbiamo detto ci hanno attaccati, semplicemente avevamo letto quelle sentenze. Bastava leggere quelle sentenze, e non buttare via 800 milioni degli italiani. Meloni si prendesse mezza responsabilità, perché al governo c’è lei e queste scelte portano la sua firma” ha concluso la segretaria dem.