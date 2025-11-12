Papa Leone XIV: "Ecco i miei 4 film preferiti". C'è anche 'La vita è bella'

Papa Leone XIV ha rivelato i suoi quattro film preferiti. Tra questi, un grande classico italiano: ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, del 1997. Gli altri titoli scelti dal Pontefice sono: ‘La vita è meravigliosa‘, del 1946, con Jimmy Stewart, ‘Tutti insieme appassionatamente‘, del 1965, con Julie Andrews, e ‘Gente comune’, del 1980, con Donald Sutherland e Mary Tyler Moore. Una selezione che spazia tra epoche e generi diversi, ma unita da un filo comune: la forza dei sentimenti, della speranza e dell’umanità. Il videomessaggio di Prevost è stato pubblicato in vista dell’appuntamento di sabato 15 novembre, quando alle ore 11.00 presso il Palazzo Apostolico nella Città del Vaticano, il Santo Padre riceverà in udienza il mondo del cinema che sarà rappresentato da molti protagonisti internazionali.