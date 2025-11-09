Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco e negoziate per la pace nelle zone di guerra”

(LaPresse) Papa Leone XIV ha affermato che tutte le regioni attualmente in guerra “devono cessare il fuoco e impegnarsi in negoziati” per onorare la memoria delle numerose persone morte a causa dei bombardamenti e dei combattimenti. Parlando dalla finestra del suo studio con vista su Piazza San Pietro, il Pontefice ha dichiarato di voler esprimere il suo “profondo apprezzamento per tutti coloro che, a ogni livello, si adoperano per costruire la pace nelle diverse regioni segnate dalla guerra”. “Abbiamo pregato per i defunti, tra i quali, purtroppo, ci sono molti che sono stati uccisi nei combattimenti o dai bombardamenti, anche se si trattava di bambini, civili, anziani e malati”, ha aggiunto il Santo Padre.