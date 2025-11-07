Milano, una 79enne morta nell'incendio di un condominio: le immagini dei soccorsi

Accesso Archivi

venerdì 7 novembre 2025

LaPresse

Una donna di 79 anni ha perso la vita in un incendio divampato nel pomeriggio in un edificio di sette piani in via Bernardo Rucellai al civico 20 a Milano. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che, dopo essere entrati in casa, hanno trovato il corpo della donna riverso a terra nel corridoio verso la camera da letto. In quel momento il marito non era in casa ed è stato avvisato dal custode del palazzo di quello che era accaduto. La donna è morta per aver inalato il fumo. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incendio.