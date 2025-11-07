Gualtieri: "Governo dia risorse a Roma, Milano prende il doppio della Capitale"

“Io ho salutato positivamente l’avvio del percorso parlamentare di una riforma di Roma Capitale che dia più poteri alla città, ma più poteri devono essere accompagnati da più risorse”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla fine della presentazione del “Quarto rapporto alla città” promosso oggi all’Auditorium parco della musica. “Oggi Roma ad esempio prende la metà di Milano per il trasporto pubblico locale” ha proseguito Gualtieri. “Abbiamo tante cose su cui crediamo che la Capitale abbia bisogno di risorse adeguate. Abbiamo dimostrato che sappiamo usare le risorse, ce le siamo anche trovate da soli, anche combattendo l’evasione ma per mantenere un buon livello strutturale servono livelli stabili di risorse pubbliche”.