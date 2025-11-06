Università, Mercatorum apre l'anno accademico: laurea ad honorem ad Alberta Ferretti

In corso, all’auditorium Parco della Musica di Roma, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity. “E’ una giornata particolare perché oggi inauguriamo l’anno accademico, un’occasione per rendere conto alla società di quello che è il senso di un’università che fa parte di un sistema dove le facoltà telematiche offrono una occasione di crescita per tante persone – spiega il Magnifico Rettore Giovanni Cannata, parlando con i giornalisti prima dell’inizio della cerimonia da lui presieduta – Un’università che fa didattica e ricerca, dove il corpo accademico viene da una selezione importante”. Durante la cerimonia è stata conferita la Laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione Digitale e Marketing ad Alberta Ferretti, Cavaliere del Lavoro e imprenditrice della moda italiana, alla presenza della preside della Facoltà di Scienze della Società e della Comunicazione Alessandra Micozzi. “Ricevere questa Laurea – commenta Ferretti dopo la cerimonia – è per me un riconoscimento che va oltre la mia persona: celebra il valore del Made in Italy, la forza della creatività e la responsabilità che abbiamo come imprenditori nel rappresentare la nostra cultura nel mondo. Accolgo questo onore – aggiunge – con profonda emozione, come un invito a continuare a dialogare con le nuove generazioni. La comunicazione digitale ha trasformato il modo di raccontare la moda ma non i suoi valori fondamentali: autenticità, bellezza e rispetto per il lavoro umano”.