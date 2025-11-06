Torino, sequestrati 9 chilogrammi di cocaina all'aeroporto

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Torino, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato 9 chilogrammi di cocaina all’Aeroporto “Sandro Pertini” del capoluogo piemontese. Un uomo di 40 anni, di origine peruviana, è stato arrestato mentre arrivava da Lima via Parigi. I finanzieri, insospettiti dal comportamento del viaggiatore, hanno perquisito il bagaglio da stiva, scoprendo la droga nascosta in doppio fondo, fodere e imbottiture di valigia, zaino, borselli e gilet. L’arrestato è accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, con pene fino a 20 anni di reclusione e sanzioni fino a 260mila euro. Il sequestro ha impedito l’immissione sul mercato di oltre un milione di euro di cocaina.