Nuovo spettacolo degli Inti Illimani: "Ripercorre la storia del gruppo dagli occhi degli italiani"

“C’è una versione inedita. Chiariamo che non ci sono tutti gli Inti Illimani, ma sono venuti Jorge Coulon, fondatore storico, suo fratello Marcelo, Patricio Martinez, poi c’è Federico Buonadonna – autore di un libro che ha recentemente scritto con Jorge Coulon – e ci sono io. Sarà uno spettacolo misto, tra il teatrale, il musicale e il multimediale. Un po’ serioso, ma anche un po’ leggero“. Usa queste parole il cantautore fiorentino Giulio Wilson, per presentare il nuovo spettacolo ‘In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni’, che lo vede impegnato proprio con alcuni membri storici del gruppo cileno. L’artista ne parla in un’intervista rilasciata negli studi di LaPresse. Wilson fornisce quindi una sinossi dello spettacolo: “È una metafora, un viaggio in treno tra il passato e il futuro, in cui ci sono diverse stazioni in cui di volta in volta saliranno diverse persone… e ci sarà una sorpresa sul finale“, spiega il cantautore fiorentino, sottolineando come sarà l’occasione per ripercorrere la storia degli Inti Illimani “dagli occhi degli italiani“. “Non immaginate gli Inti Illimani di 40 anni fa: il poncho non lo portano più – chiarisce Wilson – si ripercorrerà qualcosa del passato, ma ci sono anche gli Inti Illimani nuovi, con un sound anche latino, aperto a generi che non sono chiusi nel Cile”. Proprio Jorge Coulon, poi, racconta la nascita del rapporto con Wilson e la nascita del nuovo spettacolo: “Giulio lo avevamo conosciuto perché mi aveva mandato una mail proponendomi una canzone che ci ha colpito molto. La canzone si chiamava ‘Vale la pena’, già il titolo è tutto un programma”.