Crollo Torre dei Conti, fiaccolata a Roma per Octay Stroici: "Basta morti sul lavoro"

È partita dal Colosseo, percorrendo via dei Fori Imperiali, la fiaccolata organizzata dai sindacati CGIL, CISL e UIL in memoria di Octay Stroici, l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti, lunedì a Roma. Sono alcune centinaia le persone che si sono unite alla marcia silenziosa, attraverso la quale è stato portato all’attenzione, più in generale, il tema delle morti sul lavoro. Per questo motivo, prima della partenza è stato organizzato anche un flash mob, simboleggiante un cimitero fatto di croci con i caschi da lavoro in cima. In testa al corteo, con uno striscione che recita ‘Basta morti sul lavoro’, anche il sindaco Roberto Gualtieri, affiancato dagli operai: “Octay siamo qui per te”, hanno urlato i sindacalisti, facendo poi seguire un applauso commosso. Una delegazione ha infine deposto lo striscione sotto la Torre. Presenti anche delegazioni di PD, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Italia Viva.