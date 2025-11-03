Filippine, decine di migliaia di evacuati per il tifone Kalmaegi: le immagini

Le autorità filippine hanno evacuato decine di migliaia di persone a causa del tifone in avvicinamento. Sono infatti previste piogge torrenziali e mareggiate potenzialmente mortali fino a 3 metri. Il tifone Kalmaegi è stato localizzato l’ultima volta a circa 235 chilometri a est della città filippina di Guiuan, nella provincia orientale di Samar, con venti sostenuti fino a 120 chilometri all’ora e raffiche fino a 150 km/h. A più di 70.000 persone nelle città costiere di Guiuan, Mercedes e Salcedo è stato ordinato di trasferirsi in centri di evacuazione. Migliaia di abitanti dei villaggi sono stati evacuati anche dalle province insulari vicino a Samar orientale, con l’aiuto dei funzionari, e le agenzie di risposta alle catastrofi, tra cui la guardia costiera, sono state messe in stato di allerta. Le filippine erano state colpite da un forte terremoto lo scorso 11 ottobre.