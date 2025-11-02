Messico, nella capitale la parata del Giorno dei Morti ispirata a James Bond

Sabato a Città del Messico è stata celebrata la parata del Giorno dei Morti ispirata a James Bond. Non si tratta di una celebrazione tradizionale, la sfilata è stata ispirata dal film ‘Spectre’ di Bond del 2015, che cominciava proprio durante la parata del ‘dia del los muertos’ nella capitale messicana, e da allora è diventata un evento annuale in città. Migliaia di persone hanno marciato accanto a carri giganti, accompagnati da musica e costumi colorati. Quest’anno, più di 8.000 partecipanti hanno reso omaggio principalmente alla cultura messicana preispanica.