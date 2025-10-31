Taiwan, nuova flotta di carri armati di fabbricazione statunitense

L’esercito di Taiwan ha presentato venerdì una nuova flotta di carri armati Abrams M1A2T di fabbricazione statunitense durante una cerimonia alla presenza del presidente Lai Ching-te, segnando un passo significativo nel continuo sforzo dell’isola di modernizzare le sue forze armate tra le crescenti tensioni con la Cina.

La cerimonia, tenutasi nella città settentrionale di Hsinchu, prevedeva un’ispezione delle truppe e delle attrezzature da parte di Lai, che ha sottolineato l’importanza di abbinare hardware avanzato con nuovo addestramento e pensiero strategico. “Abbiamo nuove attrezzature e tecnologie, ma abbiamo anche bisogno di nuovo addestramento, per migliorare efficacemente le nostre capacità di combattimento”, ha affermato Lai. Il presidente ha sottolineato che il rafforzamento della difesa di Taiwan è finalizzato a preservare la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan.